В России резко увеличились продажи электронных копий Конституции

В России продажи копий конституции в электронном виде выросли в четыре раза в 2020 году.

Больше всего экземпляров продали 25 марта, в тот день,когда президент РФ Владимир Путин объявил о переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию, передает «РИА Новости».

Пик продаж пришелся на март и апрель, а в мае начался спад, но все равно количество проданных экземпляров конституции превышает результаты первых двух месяцев года.

В книжном сервисе по подписке MyBook в январе-мае 2020 года пользователи в 3 раза чаще добавляли конституцию себе в аккаунт для прочтений, чем год назад. Самый пик интереса пришелся на май. На этот месяц пришлось 33% от общего количества добавлений в 2020 году, сообщили в группе компаний «ЛитРес».

Ранее YouTube заблокировал агитационный ролик «Почему поправки к Конституции России — это важно». Его признали содержащим дискриминационные высказывания, что нарушает правила сервиса. Видео опубликовало Федеральное агентство новостей (ФАН) 2 июня. По сюжету, в 2035 году в России так и не приняли поправки к 72-й статье Конституции РФ, в которых предлагалось закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. Из-за этого в России люди с нетрадиционной ориентацией получили возможность усыновлять детей, а из детдома ребенка с отцом встречает еще один отец и дарит ему платье.



Актер Александр Филимоненко, сыгравший роль гея-усыновителя в скандальном ролике, рассказал в интервью ТНВ, что не знал посыла видео.

