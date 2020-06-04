YouTube заблокировал ролик ФАНа о геях-усыновителях

Фото: кадр из ролика

Видеохостинг YouTube заблокировал агитационный ролик «Почему поправки к Конституции России — это важно». Его признали содержащим дискриминационные высказывания, что нарушает правила сервиса. Об этом сообщает «Медуза».

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало ролик, созданный медиагруппой «Патриот», 2 июня. По сюжету, в 2035 году в России так и не приняли поправки к 72-й статье Конституции РФ, в которых предлагалось закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. Из-за этого в России люди с нетрадиционной ориентацией получили возможность усыновлять детей, а из детдома ребенка с отцом встречает еще один отец и дарит ему платье.

Актер, сыгравший гея, рассказал, что не знал посыла видео, когда снимался в нем. «Внутри меня эта ситуация немножко встревожила, но я не думал, что произойдет такой резонанс, что так много людей увидят этот ролик», — сказал он.