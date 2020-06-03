Актер, сыгравший гея в скандальном ролике ФАНа: «Изначально я не знал, какой будет посыл»

Фото: кадр из ролика

Актер Александр Филимоненко, сыгравший роль гея-усыновителя в скандальном ролике, рассказал в интервью ТНВ, что не знал посыла видео.

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало ролик «Почему поправки к Конституции России — это важно», созданный медиагруппой «Патриот». По сюжету, в 2035 году в России так и не приняли поправки к 72-й статье Конституции РФ, в которых предлагалось закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. Из-за этого в России люди с нетрадиционной ориентацией получили возможность усыновлять детей, а из детдома ребенка с отцом встречает еще один отец и дарит ему платье.



«Съемки подобной социальной рекламы зависят от заказчика, если они считают нужным снять это, то пусть снимают — я участвовал как актер. Изначально я не знал, какой будет посыл, узнал лишь на съемочной площадке. Внутри меня эта ситуация немножко встревожила, но я не думал, что произойдет такой резонанс, что так много людей увидят этот ролик», — сказал Филимоненко.

По его словам, он запоминает студии и компании, в которых работает.

«С людьми, которые работали на площадке, да, я знаком. Они тоже ко всему относились как к работе, то есть ни за, ни против... Я актер, и мне интересно играть разные роли, в том числе и эту. О посыле, еще раз отмечу, что я не знал, узнал лишь на площадке и все-таки надеялся в глубине души, что видео не наберет столько просмотров и не затронет чувства людей», — отметил актер.



Он сказал, что его смутил посыл видео.

«Мое отношение к ролику противоречивое. Дело в том, что, попав на съемочную площадку, я не мог отказаться, потому что мог подставить людей, которые меня пригласили. Если б знал о том, что будет происходить на съемочной площадке, я бы 1000 раз подумал, прежде чем пойти. А когда уже оказался на площадке, на мне был грим, костюм… Внутри где-то надеялся, что ролик не проскочит», — сообщил Филимоненко.

