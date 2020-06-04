Самозанятым Татарстана вернули 139 млн рублей налогов, уплаченных в 2019 году

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Татарстане самозанятым гражданам вернули 138,9 млн рублей налогов, уплаченных в 2019 году.

Всего по итогам прошлого года в республике зарегистрировано 57,6 тыс. самозанятых граждан, которые заплатили 114 млн рублей налогов. Также часть налогов за прошлый год была заплачена и в этом году.

Как отметили в пресс-службе Минэкономики РТ, субсидии перечисляются не позднее 20-го числа каждого месяца.

1 июня татарстанское отделение ПФР провело первые выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет. Деньги получили родители 435 700 детей на общую сумму 4,36 млрд рублей.

