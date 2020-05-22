Инфекционист предположил, когда в Россию придет вторая волна коронавируса

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков считает, что в конце июля — августа в Россию может прийти вторая волна коронавируса. Избежать ее помогут вакцинация и ограничительные меры.

По мнению спикера, вторая волна может прийти тогда, когда произойдет пик второй волны в других странах. По его расчетам, в Китае пик придется на июнь.

«То есть, теоретически, в конце июля — августа может быть какой-то большой подъем заболеваемости у нас в стране, — цитирует Тимакова ТАСС, отметив, что снимать маски на улице еще слишком рано. — Маски уменьшают вирусную нагрузку в разы — от бессимптомных людей или от возможных носителей вируса. Соответственно, при сохранении масочного режима все будет минимально».