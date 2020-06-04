Первый этап Большого Казанского кольца достроен на 90%

Фото: kzn.ru / Марат Мугинов

На сегодня работы по возведению первого этапа Большого Казанского кольца завершены на 90%. Кроме того, выполнены на 35—40% на втором участке.

«По сути, можно сказать, что работы вышли на финишный этап», — рассказал замдиректора по строительству ГКУ «Главтатдортранс» Руслан Мусин.

Он пояснил, что на первом участке уже завершены все бетонные работы. Планируется нанести гидроизоляцию, продолжить укладку дорожного полотна и строительство трамвайного пролета, сообщается на сайте мэрии Казани.

Мэр Ильсур Метшин подчеркнул, что строительство БКК началось благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и помощи президента РТ Рустама Минниханова.

Ранее сообщалось, что на БКК уложили уже 800 м трамвайных линий.