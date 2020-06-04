Школьники Татарстана в этом учебном году получили 77 млн пятерок и 6 млн двоек

С 1 сентября 2019 года по 1 июня 2020 года в татарстанском модуле «Электронный журнал и дневник» было выставлено 182 431 152 оценки.

Пятерок было выставлено 77 574 350, четверок — 65 223 983, троек — 33 354 911, двоек — 6 277 908.

Лидером по количеству выставленных пятерок стала школа №10 Елабужского района РТ — там за учебный год выставили 492 945 оценок «отлично». Там же в сумме выставлено 1 062 542 оценки, что тоже рекорд. Меньше всего оценок в течение года было выставлено в Щербенской начальной общеобразовательной школе Аксубаевского района — 423.

Как отмечает пресс-служба Минцифры РТ, в нескольких школах Аксубаевского, Актанышского, Балтасинского, Высокогорского и Мамадышского районов РТ за учебный год не было выставлено ни одной двойки.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский год назад на линейке в одной из московских школ предложил отменить двойки и колы. Однако идея не получила развития.