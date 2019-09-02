Жириновский предложил отменить двойки и колы в школах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на линейке в одной из московских школ предложил отменить двойки и колы.

«Не смог ответить — ему самому будет неприятно. Я до сих пор помню, когда тройка мне была неприятна, я снова подучил предмет какой-то и сдал на пятерку», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее исследование показало, что 79% школьников из России испытывают стресс из-за успеваемости. Этот показатель является самым большим в мире. Второе место занимает Китай — 64%. Тройку замыкает Германия (61%).