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Жириновский предложил отменить двойки и колы в школах

10:10, 02.09.2019
Жириновский предложил отменить двойки и колы в школах
Фото: pxhere.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на линейке в одной из московских школ предложил отменить двойки и колы.

«Не смог ответить — ему самому будет неприятно. Я до сих пор помню, когда тройка мне была неприятна, я снова подучил предмет какой-то и сдал на пятерку», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее исследование показало, что 79% школьников из России испытывают стресс из-за успеваемости. Этот показатель является самым большим в мире. Второе место занимает Китай — 64%. Тройку замыкает Германия (61%).

ОбществоОбразование
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