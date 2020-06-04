Мэрия Казани опубликовала сведения о новых перекрытиях дорог

В сборнике документов мэрии, который вышел сегодня, опубликованы распоряжения об ограничении движения транспорта по ряду улиц Казани.

Так, до 12 июня будет перекрыт тротуар по ул. 2-й Юго-Западной, в районе дома №36. Это нужно для реконструкции внутриквартальных тепловых сетей в квартале 53.

С 1 по 5 июня будет прекращено движение пешеходов по ул. Мира, в районе домов №32 и №43, для перекладки сетей теплоснабжения по объекту.

Для проведения реконструкции внутриквартальных тепловых сетей в квартале «Гривка» с 28 мая по 15 июля будет ограничено движение по ул.Односторонка Гривки, на участке от дома №31 до №39, с 5 до 8 июня — по ул.Односторонка Гривки в районе пересечения с ул.Поперечно-Гривская.

Перекрытие дорог ожидается и на ул.Лейтенанта Шмидта в районе зданий №35а и №35б:

— с 01 по 28 июня — тротуар;

— с 2 по 4 июня и с 12 по 15 июня — местные проезды.

Для переноса воздушных линий связи в кабельную канализацию по ул.Вишневского, в районе домов №59 и №61, дорогу закроют с 28 мая по 23 июня.

В целях безопасного проезда транспортных средств, безопасного движения пешеходов при установке ограждений при производстве работ для капитального ремонта сетей на Чкалова закроют дорогу в несколько этапов:

1 этап — ул.Чкалова, между домами №9 и № 10, — с 19.00 05 июня до 6.00

08 июня;

2 этап — ул.Чкалова, между домами №9 и №8, — с 19.00 12 июня до 6.00

15 июня;

3 этап — ул.Полевая, между домами №7 и №9 по ул.Чкалова, — с 19.00 19 июня

до 6.00 22 июня;

Для ремонта ул.Гвардейская от ул.Аметьевская магистраль до ул.Даурская на этом участке перекроют движение с 28 мая по 13 июля.

Для работ по устройству заезда и выезда для строящегося объекта: ««Комплексная застройка» 70-й микрорайон Ново-Савиновского района г.Казань. Жилой дом №70-2. Жилой

дом №70-3» по ул.Сибгата Хакима, в районе дома №70 в направлении движения автотранспорта в сторону ул.Нигматуллина — с 1 июня по 7 июля.





Ранее в Казани до 30 октября уже перекрыли несколько улиц.