В Казани до 30 октября перекрыли несколько улиц

В Казани из-за ремонта частично ограничили движение транспорта по ряду улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

В Вахитовском и Приволжском районе закрыли проезд на ул. Сайдаша, на участке от ул. Овражной до дома №23а по ул. Сайдаша.

В Кировском районе закрыта для проезда ул. Павлика Морозова, на участке от ул. Шоссейной до дома №16 по ул. Павлика Морозова и ул. Прудной, от ул. Залесной до дома №23 по ул. Прудной. Также ограничено движение на участке от автомобильной дороги федерального значения М-7 до дома №34 по ул. Мастеров.

В Советском районе перекрыта ул. 1-я Вольская, на участке от дома №49 по Сибирскому тракту до дома №32 по ул. 1-я Вольская.

На дороги в Казани в этом году выделили 7,5 млрд рублей. На каждый рубль из федерального бюджета республика выделила 6 рублей.



В выходные на улице Патриса Лумумбы срезали новый асфальт.

