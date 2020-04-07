Какие налоговые каникулы ожидают татарстанцев

Налоговики Татарстана рассказали об отсрочках для бизнеса

Правительство РФ приняло меры для поддержки малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от распространения коронавируса.

Сегодня замруководителя Управления ФНС по РТ Андрей Никиташин провел брифинг, на котором подробно рассказал о том, на какие сроки и для кого переносится уплата налогов по субъектам МСБ. Установлена отсрочка по уплате:

на 6 месяцев — налога на прибыль, единого сельхозналога и налога по упрощенной системе, налогообложения за 2019 год, налогов и авансовых платежей за март и 1 квартал 2020 года, за исключением НДС, налога на профессиональный доход и налога, который вносят налоговые агенты;

на 4 месяца — налогов и авансов платежей за апрель — июнь, II квартал и 1-е полугодие 2020 года, за исключением НДС, налога на профессиональный доход и налога, который вносят налоговые агенты, а также налога по патенту, срок уплаты которого приходится на 2 квартал 2020 года;

на 3 месяца — НДФЛ с доходов индивидуальным предпринимателям за 2019 год.

Для указанных организаций продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, по налогу на имущество организаций и земельному налогу за I квартал 2020 года — до 30 октября 2020 года, за II квартал 2020 года — до 30 декабря 2020 года.

Для микропредприятий из пострадавших отраслей продлевается срок уплаты страховых взносов: на 6 месяцев — за март — май 2020 года; на 4 месяца — за июнь — июль 2020 года и по страховым взносам, исчисленным суммам доходов более 300 тыс. рублей.

Для всех налогоплательщиков переносится срок представлений налоговой отчетности на 3 месяца — деклараций расчетов по авансовым платежам, кроме НДС и расчетов по страховым взносам, расчетов, предоставляемых налоговыми агентами, бухгалтерской отчетности, срок сдачи которых приходится на март — май 2020 года.

Продлевается срок окончания декларационной кампании по декларированию физлицами, включая индивидуальных предпринимателей, доходов, полученных в 2019 году — до 30 июля 2020 года.

Переносится срок предоставления налоговой отчетности, налоговой декларации по НДС и расчетов по страховым взносам за I квартал 2020 года — до 15 мая 2020 года.

Продление сроков предоставления отчетности не влечет автоматического продления сроков уплаты налогов. Отдельные меры предусмотрены по срокам уплаты и отдельные — по срокам предоставления отчетности.

До 31 мая 2020 года включительно приостановлено вынесение решений о выездных налоговых проверках, в том числе повторных, а также проведение уже назначенных проверок.

До 31 мая 2020 года ФНС не будут блокировать расчетные счета в банке, если декларации или расчеты по страховым взносам представлены несвоевременно.

До начала июня сняты запреты на открытие банковских или лицевых счетов при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков, а также запреты на расходование средств, заблокированных счетов медицинских организаций на покупку медицинских изделий и лекарств.

При получении требования о предоставлении документов, пояснений с 1 марта по 1 июня 2020 года срок их представлений для налогоплательщиков также продлевается на 10 рабочих дней по требованиям по НДС и на 20 рабочих дней — в остальных случаях.

Организации и индивидуальные предприниматели, в том числе не являющиеся субъектами МСП, ведущие деятельность в пострадавших отраслях, смогут получить индивидуальные отсрочки. Для этого нужно обратиться в налоговый орган. Одно из условий — снижение доходов более чем на 10%. На эту меру поддержки смогут рассчитывать и те, кто получил убыток, при условии, что в 2019 году зафиксировал прибыль. Могут быть предоставлены отсрочки до года, до полугода — без предоставления обеспечения и рассрочки до трех лет, а крупнейшим налогоплательщикам, стратегическим и системообразующим организациям — до 5 лет.

Налоговая служба в режиме онлайн

Федеральная налоговая служба призывает татарстанцев перейти на бесконтактное взаимодействие.

Практически любую услугу можно получить онлайн. Более 50 онлайн-сервисов работают на сайте налоговой службы. Через личные кабинеты, а также телекоммуникационные каналы связи граждане могут заплатить налоги, подать обращение или жалобу. Таким же образом налоговики рассылают необходимую информацию предпринимателям. Положение об отмене проверок в связи с налоговыми каникулами не распространяется на камеральные проверки, заметил Никиташин.

На базе управления ФНС по РТ и во всех территориальных органах созданы ситуационные центры. Для консультаций работает единый номер горячей линии: 8-800-222-22-22.

Екатерина Аблаева