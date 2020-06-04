В июне россиян ожидают две короткие рабочие недели

Роструд сообщил о двух коротких рабочих неделях в июне.

В связи с празднованием Дня России россиян ожидают выходные с 12 по 14 июня. Продолжительность трудового дня 11 июня сокращается на час, пишет «РИА Новости».



Также нерабочей будет среда, 24 июня — в этот день пройдет парад Победы . Так как 24 июня будет нерабочим, но с сохранением зарплаты, 23 июня предпраздничным не считается и сокращения рабочего дня не будет.

1 июля, день голосования по поправкам в Конституцию, также будет объявлен выходным.