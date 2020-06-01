День голосования по поправкам в Конституцию объявят выходным — это 1 июля

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

1 июля, день голосования по поправкам в Конституцию, будет объявлен выходным. Об этом сказал сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию Павел Крашенинников, пишет «РИА Новости».



В этом году 1 июля выпадает на среду.

Сегодня председатель ЦИК Элла Памфилова выступила с предложением провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. Президент России Владимир Путин это поддержал.

— 1 июля смотрится как день вполне подходящий. С юридической точки зрения эта дата является безупречной. Пройдет 30 суток, это даст людям возможность еще раз вернуться ко всем поправкам и определить свое к ним отношение. И во-вторых, у нас есть еще целый месяц, чтобы предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации, — заметил президент.