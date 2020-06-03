Мишустин подписал распоряжение о возвращении больниц к обычной работе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении работы по оказанию плановой медицинской помощи в больницах.

При этом он обратил внимание на то, что это касается не всех поликлиник, а там, где позволяет эпидемиологическая ситуация. «Такое решение будет приниматься соответствующим федеральным министерством или агентством, которое является учредителем медицинской организации», — передает «Интерфакс» слова премьера.

Главный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Татарстана Зульфия Ким заявила, что в РТ увеличилось количество отказов от госпитализации пациентов с сосудистыми болезнями из-за боязни заразиться коронавирусом. В республиканском Минздраве выразили обеспокоенность этой ситуацией, так как риск развития тромбоза очень высок. Подробнее читайте в материале «Реального времени».

