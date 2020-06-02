В Минздраве Татарстана обеспокоились увеличением отказов больных от госпитализации

Главный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Татарстана Зульфия Ким заявила, что в РТ увеличилось количество отказов от госпитализации пациентов с сосудистыми болезнями из-за боязни заразиться коронавирусом.

В Минздраве обеспокоены этой ситуацией, так как риск развития тромбоза очень высок. Это вносит дополнительный вклад в развитие инфарктов и инсультов.

Несмотря на закрытие всех поликлиник и больниц для «нековидных» пациентов на два месяца, онкологи республики с января по апрель амбулаторно приняли на 400 пациентов больше, чем в прошлом году, а пролечили в стационарах в общей сложности на 4 тысячи больше. Подробнее читайте в материале «Реального времени».