СМИ: Россия и Саудовская Аравия согласились продлить сделку ОПЕК+ еще на июль

Россия и Саудовская Аравия согласились продлить ограничения по добыче нефти, действующие в мае — июне, еще и на июль.

Далее страны будут смотреть, как будет развиваться ситуация. При этом если другие страны-участники соглашения не будут исполнять свои обязательства, сделка может развалиться, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Он пояснил, что сейчас ставится вопрос о том, чтобы все страны твердо исполняли свои обязательства. Если они недовыполняют их сейчас, то должны компенсировать это в следующем месяце.

По словам собеседника агентства, выполнять условия сделки — единственный способ, в противном случае все может вернуться к нестабильности на рынке, как это было в апреле.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин ранее заявил, что «Роснефть» намерена выполнить обязательства по заключенным контрактам на поставку нефти, несмотря на заключение сделки по ограничению добычи нефти ОПЕК+.

