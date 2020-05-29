Сечин пообещал выполнить контракты по поставке нефти, несмотря на сделку ОПЕК+

«Роснефть» намерена выполнить обязательства по заключенным контрактам на поставку нефти, несмотря на заключение сделки по ограничению добычи нефти ОПЕК+. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Роснефть», без всякого сомнения, строго выполнит все свои обязательства по заключенным контрактам на поставку нефти и нефтепродуктов перед российскими и международными контрагентами», - приводит его слова ТАСС.

Ранее глава «Роснефти» объяснил падение цен на нефть, которое произошло, несмотря на соглашение ОПЕК+. По его словам, на стоимость нефти сейчас влияет повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС)



Также директор ГБУ «Центр перспективных экономических исследований при Академии наук РТ» Марат Сафиуллин рассказал о своем видении экономического кризиса 2020 года. Он считает, что глава «Роснефти» Игорь Сечин не мог повлиять на выход России из сделки ОПЕК+, а значит, и на падение цен на нефть.

