Ватерпольный «Синтез» вернется к тренировкам 1 июля

Ватерполисты «Синтеза» возобновят тренировочный процесс с 1 июля. Об этом сообщил главный тренер казанского клуба Марат Закиров.

«Мы до конца июня будем в отпуске, но с 1 июля уже возвращаемся к тренировкам всем составом. Думаю, сначала будет втягивающий этап — давно мы не тренировались, надо организм привести к прежним настройкам», — сообщил тренер.

Также Закиров подчеркнул, что на данном этапе команда займется общей физической подготовкой.

Напомним, чемпионат России по водному поло был завершен досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Казанский «Синтез» был признан чемпионом страны по итогам части проведенного сезона.