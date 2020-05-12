«Синтез» досрочно признан чемпионом России по водному поло в сезоне-2019/20

Казанский «Синтез» досрочно объявлен чемпионом страны по водному поло в сезоне-2019/20.

Такое решение было принято президиумом Федерации водного поло России (ФВПР) в режиме онлайн-конференции.

Казанцы стали чемпионами после досрочного завершения чемпионата из-за коронавируса. На момент приостановки сезона команда Марата Закирова возглавляла турнирную таблицу. Среди женских команд первенство досталось «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из Киришей.

Президент ФВПР Алексей Власенко, комментируя данное решение федерации, назвал его «логичным» и одним из причин досрочного завершения назвал отсутствие возможности возобновить тренировочный процесс.

«Президиум принял решение единогласно по завершению сезона. Это и логично. Бассейны все закрыты, у нас нет четкого понимания относительно даже примерных дат по возвращению к тренировкам. В этих условиях говорить о продолжении сезона было бы странно», — сказал Власенко.