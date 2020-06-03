«Ак Барс» попал в тройку лучших хоккейных команд Европы

«Ак Барс» попал в число трех лучших хоккейных команд Европы в рейтинге популярного статистического портала HockeyArchives.

Ежегодный рейтинг, как и год назад, возглавил московский ЦСКА, вторую строчку занял шведский клуб «Лулео». В топ-20 лучших попали еще пять клубов КХЛ: СКА (4-е место), «Барыс» (9-е), московское «Динамо» (10-е), «Йокерит» (12-е) и «Авангард» (16-е).

Уфимский «Салават Юлаев» потерял в рейтинге 17 позиций и занимает 38-ю строчку. Нижнекамский «Нефтехимик» расположился на 54-м месте, поднявшись на 20 пунктов вверх.



Отметим, что в прошлом году «Ак Барс» занял лишь 25-ю строчку в рейтинге, а в год своего чемпионства вошел в пятерку лучших.