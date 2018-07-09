Победитель Кубка Гагарина «Ак Барс» в пятерке лучших команд Европы — HockeyArchives

Портал HockeyArchives составил ежегодный рейтинг лучших клубов Европы. В нем присутствует и казанский «Ак Барс», который занял четвертое место в данном списке. Возглавил топ лучших команд Европы питерский СКА.

Примечательно, что выше казанских «барсов» находится чемпион Швеции клуб «Векше». В прошлом сезоне «Ак Барс» был на 12-й строчке рейтинга.

В первый топ-10 команд вошли лишь три российских клуба:

1. СКА (КХЛ) — 62,99 балла

2. «Векшё» (Швеция) — 62,25

3. ЦСКА (КХЛ) — 58,52

4. «Ак Барс» (КХЛ) — 54,07

5. «Кярпят» (Финляндия) — 50,26

6. «Комета» (Чехия) — 48,21

7. «Юргорден» (Швеция) — 47,73

8. «Берн» (Швейцария) — 47,68

9. «Мюнхен» (Германия) — 46,69

10. «Таппара» (Финляндия) — 45,92



Уфимский «Салават Юлаев» оказался на 21-й строчке, нижнекамский «Нефтехимик» — на 33-й.