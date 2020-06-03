«Единая Россия» планирует выдвинуть Минниханова и Сафина на должность президента Татарстана
Президиум ТРО ВПП «Единая Россия» предложит партийной конференции выдвинуть кандидатами на выборах президента РТ действующего главу Рустама Минниханова и Министра транспорта и дорожного хозяйства республики Ленара Сафина. Решение принято на заседании регионального президиума партии.
Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин уточнил, что кандидатуры Минниханова и Сафина будут рассмотрены на региональной партийной конференции, и эта процедура исполнит роль предвыборного голосования «Единой России», пишет «Татар-информ».
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