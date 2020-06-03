Власти Казани проводят опрос о местах размещения станций для велошеринга

Комитет исполкома Казани по транспорту планирует расширить сеть станций, позволяющих взять на прокат велотранспорт. Для этого чиновники организовали опрос о том, каких именно станций не хватает и где их расположить.

«В Казани планируется развитие проекта велошеринга, который позволяет горожанам брать транспорт малой мобильности на любой самообслуживаемой велосипедной станции и возвращать его на любую другую велосипедную станцию, расположенную в зоне обслуживания системы», — поясняется на сайте комитета.

По видам станций казанцам предлагают выбрать из велосипедов, самокатов, а также электросамокатов и электровелосипедов.

Среди вариантов расположения станций самым популярным местом являются выходы со станций метро, парки и скверы и жилые микрорайоны.

Напомним, что Казань вошла в пятерку самых «велосипедных» городов России и СНГ. Столица Татарстана уступает только Москве, Санкт-Петербургу и Минску.

