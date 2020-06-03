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Казань заняла четвертое место в рейтинге «велосипедных» городов России и СНГ

03:26, 03.06.2020
Казань заняла четвертое место в рейтинге «велосипедных» городов России и СНГ
Фото: realnoevremya.ru

Казань заняла четвертое место в рейтинге «велосипедных» городов России и стран СНГ, подготовленном порталом ТурСтат.

Список составлялся по результатам исследования длины велодорожек и велополос в городе, а также велосипедных маршрутов и числа прокатных велосипедов на велостанциях.

Так, в тройке лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург и Минск. Следом за столицей Татарстана идут Екатеринбург, Калининград и Самара. Воронеж и Нижний Новгород расположились на восьмом и девятом месте соответственно. Замкнул рейтинг город Сочи.

Ранее исследование показало, что жители Казани во время самоизоляции стали чаще интересоваться велосипедами. В столице Татарстана спрос на них вырос на 36%. Велосипеды в городе подорожали на 44%, их средняя цена достигла 10,7 тыс. рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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