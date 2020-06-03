В Татарстане за три месяца по сельской ипотеке выданы кредиты на 1 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Россельхозбанк» отчитался об итогах работы по программе сельской ипотеки на 1 июня. Со старта программы выдано уже 468 кредитов на общую сумму 1 млрд рублей.

«Средний чек ипотечного кредита составляет 2,2 млн рублей. Жители Татарстана воспользовались уникальным предложением «Россельхозбанка» и приобрели жилье в сельской местности по программе сельской ипотеки», — рассказала директор республиканского филиала банка Ляля Кудерметова.

Отмечается, что 39% заявок поступило на приобретение индивидуального жилья, еще 33% заявок относилось к покупке квартиры, а оставшиеся 19% касались долевого жилья.

Напомним, что программа начала действовать в Татарстане с марта. Объем субсидий «Россельхозбанку» на компенсацию расходов в 2020 году составил 789 млн рублей. Уже к моменту старта в банк обратились около тысячи татарстанцев с заявками на 1,5 млрд рублей.