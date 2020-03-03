Минсельхоз и «Россельхозбанк» дали старт сельской ипотеке: заявки в 4 раза превышают финансирование
Первый банк-участник
Сегодня был назван первый банк-участник программы льготной сельской ипотеки — Минсельхоз РФ заключил соглашение с АО «Россельхозбанк».
— Минсельхоз приступил к подписанию соглашений с банками-участниками программы льготной сельской ипотеки. В первую очередь этот механизм создан для повышения качества жизни людей, проживающих на селе. Кроме того, его реализация поможет привлечь в агросектор городских жителей, остановить миграцию из сельских территорий в мегаполисы, а также приблизить уровень жизни на селе к городскому. Рассчитываем, что реализация механизма начнется уже в ближайшее время, — выступила с заявлением заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут.
Уточняется, что объем субсидии, предоставленной «Россельхозбанку» на компенсацию расходов в 2020 году, составил 789 млн рублей. В целом, в соответствии с законом «О федеральном бюджете», финансирование льготной сельской ипотеки в 2020 году составит 1 млрд рублей. Профильное министерство прогнозирует, что это позволит улучшить жилищные условия 5,5 тысячи человек.
Федеральных денег не хватит на всех?
Стоит обратить внимание на то, что, по предварительным оценкам, общее количество полученных от субъектов РФ и банков заявок уже превысило 22 тысячи. Как ранее писало «Реальное время», также в «Россельхозбанк» (по состоянию на начало февраля) обратилась уже почти тысяча татарстанцев за кредитами на общую сумму в 1,5 млрд рублей.
Казанец Сергей Соломахин был в числе тех, кто заинтересовался сельской ипотекой, но, выяснив все детали выдачи займа, мужчина взял паузу.
— Я думал брать сельскую ипотеку без страховки — под 3%. Минсельхоз закрывал бы мою ипотеку — субсидировал остальную часть ставки. Но как федеральные деньги закончатся, для меня ставка поднялась бы. Дадут они этот миллиард 5,5 тысячи участникам — так деньги кончатся сразу, а как на следующий месяц человек внесет платеж?! Он уже должен будет по 11,5% платить?! Люди ведь не смогут. Почему бы не сделать, чтобы Минсельхоз платил за заемщика на протяжении всего кредитного периода? — недоумевает Сергей.
В банке на вопрос «Реального времени», что будет с заявками, количество которых явно превышает возможности Минсельхоза по субсидированию процентной ставки по сельской ипотеке, обещали ответить позже.
Каковы условия?
Напомним, с этого года в России заработала госпрограмма сельской ипотеки по очень выгодным ставкам, которая, вопреки названию, доступна и городским жителям, например, если вы присмотрели недвижимость или задумали строиться в пригороде.
Программа позволяет купить новостройку, готовое жилье на вторичном рынке, а также построить или достраивать дом с помощью своих подрядчиков в сельской местности. Этому критерию соответствуют: село, деревня, хутор, станица, аул, кишлак, ПГТ, рабочий поселок, а также малые города с населением до 30 тыс. человек, если они включены в региональную программу развития.
Какие именно населенные пункты Татарстана попадут в программу субсидирования — пока не ясно. Очевидно, что наиболее высокий спрос — в близлежащих к Казани территориях, часть из которых уже точно не войдет в список.
Ставка по программе составляет от 0,1 до 3%, а максимальная сумма кредита — 3 млн рублей. Проценты, равные ключевой ставке ЦБ РФ, банкам будет возмещать государство — в этом вся суть субсидии.
Требований к возрасту, семейному положению, месту жительства и социальному статусу заемщиков — нет. Важно также и то, что жилье должно быть пригодным для проживания, то есть с электричеством, водоснабжением, канализацией и отоплением. Помимо этого, его площадь не может быть меньше учетной нормы (устанавливается на местах) на каждого члена семьи.
комментарии
Условия вроде выгодные.
Был бы помоложе - рискнул бы.