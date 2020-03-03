Минсельхоз и «Россельхозбанк» дали старт сельской ипотеке: заявки в 4 раза превышают финансирование

Первый банк-участник

Сегодня был назван первый банк-участник программы льготной сельской ипотеки — Минсельхоз РФ заключил соглашение с АО «Россельхозбанк».

— Минсельхоз приступил к подписанию соглашений с банками-участниками программы льготной сельской ипотеки. В первую очередь этот механизм создан для повышения качества жизни людей, проживающих на селе. Кроме того, его реализация поможет привлечь в агросектор городских жителей, остановить миграцию из сельских территорий в мегаполисы, а также приблизить уровень жизни на селе к городскому. Рассчитываем, что реализация механизма начнется уже в ближайшее время, — выступила с заявлением заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут.

Уточняется, что объем субсидии, предоставленной «Россельхозбанку» на компенсацию расходов в 2020 году, составил 789 млн рублей. В целом, в соответствии с законом «О федеральном бюджете», финансирование льготной сельской ипотеки в 2020 году составит 1 млрд рублей. Профильное министерство прогнозирует, что это позволит улучшить жилищные условия 5,5 тысячи человек.

Объем субсидии, предоставленной «Россельхозбанку» на компенсацию расходов в 2020 году, составил 789 млн рублей. Фото rosselxozbank-card.ru

Федеральных денег не хватит на всех?

Стоит обратить внимание на то, что, по предварительным оценкам, общее количество полученных от субъектов РФ и банков заявок уже превысило 22 тысячи. Как ранее писало «Реальное время», также в «Россельхозбанк» (по состоянию на начало февраля) обратилась уже почти тысяча татарстанцев за кредитами на общую сумму в 1,5 млрд рублей.



Казанец Сергей Соломахин был в числе тех, кто заинтересовался сельской ипотекой, но, выяснив все детали выдачи займа, мужчина взял паузу.

— Я думал брать сельскую ипотеку без страховки — под 3%. Минсельхоз закрывал бы мою ипотеку — субсидировал остальную часть ставки. Но как федеральные деньги закончатся, для меня ставка поднялась бы. Дадут они этот миллиард 5,5 тысячи участникам — так деньги кончатся сразу, а как на следующий месяц человек внесет платеж?! Он уже должен будет по 11,5% платить?! Люди ведь не смогут. Почему бы не сделать, чтобы Минсельхоз платил за заемщика на протяжении всего кредитного периода? — недоумевает Сергей.

В банке на вопрос «Реального времени», что будет с заявками, количество которых явно превышает возможности Минсельхоза по субсидированию процентной ставки по сельской ипотеке, обещали ответить позже.

Минсельхоз приступил к подписанию соглашений с банками-участниками программы льготной сельской ипотеки. Фото vedtver.ru

Каковы условия?

Напомним, с этого года в России заработала госпрограмма сельской ипотеки по очень выгодным ставкам, которая, вопреки названию, доступна и городским жителям, например, если вы присмотрели недвижимость или задумали строиться в пригороде.

Программа позволяет купить новостройку, готовое жилье на вторичном рынке, а также построить или достраивать дом с помощью своих подрядчиков в сельской местности. Этому критерию соответствуют: село, деревня, хутор, станица, аул, кишлак, ПГТ, рабочий поселок, а также малые города с населением до 30 тыс. человек, если они включены в региональную программу развития.

Какие именно населенные пункты Татарстана попадут в программу субсидирования — пока не ясно. Очевидно, что наиболее высокий спрос — в близлежащих к Казани территориях, часть из которых уже точно не войдет в список.

Ставка по программе составляет от 0,1 до 3%, а максимальная сумма кредита — 3 млн рублей. Проценты, равные ключевой ставке ЦБ РФ, банкам будет возмещать государство — в этом вся суть субсидии.

Требований к возрасту, семейному положению, месту жительства и социальному статусу заемщиков — нет. Важно также и то, что жилье должно быть пригодным для проживания, то есть с электричеством, водоснабжением, канализацией и отоплением. Помимо этого, его площадь не может быть меньше учетной нормы (устанавливается на местах) на каждого члена семьи.

