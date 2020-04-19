За время самоизоляции полицейские РТ нашли восемь преступников, находящихся в розыске

Фото: оперштаб РТ

Полицейские Татарстана за время самоизоляции выявили восемь преступников, находящихся в розыске. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в РТ.

Ежедневно правоохранители проверяют находящихся вне дома людей. Уже выписано 7350 штрафов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Также возбуждено 11 уголовных дел за обращение фальсифицированных лекарственных средств и семь за поддельные справки на выход из дома.

Проверено 1132996 граждан и 1049059 транспортных средств. 31392 автомобилей не пустили на территорию Татарстана.

