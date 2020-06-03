Экс-тренера «Рубина» засняли играющим в футбол во дворе школы

Бывшего главного тренера «Рубина» Романа Шаронова засняли играющим во дворе одной из казанских школ.

«Роман Шаронов в городе. Шпилит в футбик на площадке школы 18 на Муштари», — подписал пост в «Твиттере» пользователь, выложивший фотографии с тренером.

Роман Шаронов в городе.

Шпилит в футбик на площадке школы 18 на Муштари pic.twitter.com/uFlAxqP7xW — bulat_abdrkhmnv (@bulat_abdrkhmnv) June 2, 2020

Роман Шаронов руководил казанским «Рубином» с лета 2019 года. Под его руководством команда провела 19 матчей в РПЛ и одну игру в Кубке России, в четырех из них одержав победу.

Зимой контракт с Шароновым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.