Татарстан вошел в топ регионов России по снятию коронавирусных ограничений

Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов России по снятию ограничений, введенных из пандемии коронавируса. Об этом сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций.

В тройку вошли Москва, Московская область, Новгородская область. После Татарстана в рейтинге идут Ленинградская и Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская и Калининградская области и Приморский край.

Татарстан недавно попал в топ-5 регионов, где раньше всех стали снимать ограничения из-за коронавируса. В середине мая Роспотребнадзор попросил глав двух регионов вернуть ограничения по коронавирусу. Татарстана в числе этих регионов нет.