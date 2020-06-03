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Татарстан вошел в топ регионов России по снятию коронавирусных ограничений

13:14, 03.06.2020
Татарстан вошел в топ регионов России по снятию коронавирусных ограничений
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов России по снятию ограничений, введенных из пандемии коронавируса. Об этом сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций.

В тройку вошли Москва, Московская область, Новгородская область. После Татарстана в рейтинге идут Ленинградская и Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская и Калининградская области и Приморский край.

Татарстан недавно попал в топ-5 регионов, где раньше всех стали снимать ограничения из-за коронавируса. В середине мая Роспотребнадзор попросил глав двух регионов вернуть ограничения по коронавирусу. Татарстана в числе этих регионов нет.

Общество Татарстан
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