Татарстан попал в топ-5 регионов по снятию ограничений

Республика Татарстан попала в число регионов, где раньше других стали снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Кроме Татарстана, в топ-5 попали Смоленская, Калининградская, Белгородская и Томская области. Рейтинг составил фонд «Петербургская политика».



Аналитики фонда отметили, что в Татарстане разрешены прогулки и занятия спортом на воздухе. Отменили режим пропусков и запрет на выход из дома лицам старше 65 лет, посещение парков. Начали работать 90% предприятий. Открыты детские сады, малокомплектные сельские школы, возобновлена работа ЗАГСов. Разрешена торговля непродовольственными товарами и деятельность парикмахерских.

Лидером по отмене ограничений стала Смоленская область (27-е место по уровню заболеваемости), далее идут Калининградская (37-е место), Белгородская (48-е место), и Томская (75-е место) области. Татарстан на 60-м месте по соотношению количества инфицированных к численности населения на 14 мая.

В 21 регионе об отмене ограничений пока даже не думают. В основном это субъекты России с наибольшим числом заболевших COVID-19 на душу населения. В их числе Москва (1-е место), Подмосковье (3-е место), Ингушетия (4-е место) и Северная Осетия (5-е место).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решения о поэтапном снятии карантинных мер должны принимать регионы.

