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Роспотребнадзор попросил некоторые регионы вернуть ограничения по коронавирусу — Татарстана в списке нет

16:47, 15.05.2020
Роспотребнадзор попросил некоторые регионы вернуть ограничения по коронавирусу — Татарстана в списке нет
Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор попросил глав двух регионов вернуть ограничения по коронавирусу. Татарстана в числе этих регионов нет.

Глава Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил губернатору Евгению Куйвашеву отменить указ губернатора от 13 мая о первом этапе смягчения режима самоизоляции. Козловских утверждает, что Свердловская область пока не готова к снятию ограничений, пишут «Ведомости».

Кроме того, руководитель управления Роспотребнадзора хочет ужесточить ограничения. Например, считает, что нужно запретить ярмарки и открытые рынки и амбулаторное лечение людей с подтвержденным коронавирусом.

Аналогичное предложение получил губернатор Смоленской области Алексей Островский. Руководитель регионального Роспотребнадзора Сергей Рогутский также предложил вернуть отмененные ограничения (в том числе масочный режим). По его мнению, ситуация с заболеваемостью может выйти из-под контроля.

Татарстан попал в топ-5 регионов, где раньше всех стали снимать ограничения из-за коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решения о поэтапном снятии карантинных мер будут принимать регионы.

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