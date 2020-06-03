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Институт истории им. Ш. Марджани продолжает работу

13:01, 03.06.2020
Институт истории им. Ш. Марджани продолжает работу
Фото: татаровед.рф

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что Институт истории им. Ш. Марджани продолжает работать.

«Институт работает, продолжает свою работу, и никакой речи о ликвидации института нет», — сказала она на брифинге.

В конце прошлой недели появилась информация о возможной реорганизации института и объединении его с Институтом археологии Академии наук Республики Татарстан. В казанском Кремле опровергли информацию о закрытии научного учреждения. Галимова подчеркнула, что на сегодня обсуждаются лишь формы развития института.

Коллектив института уже поддержали многие представители научного сообщества, в том числе известный российский астрофизик Рашид Сюняев.

ОбществоОбразование Татарстан
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