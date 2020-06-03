Власти Татарстана скорректировали методику подсчета доходов семей для ряда пособий

Правительство Татарстана до конца года не будет учитывать в доходах семьи возможные доходы безработных. Соответствующее изменение вносит постановление кабмина от 1 июня, опубликованное сегодня.

Согласно документу, если семья подает заявление на пособия на ребенка до 16 лет или на пособия для многодетных семей и при этом один из членов семьи на момент подачи заявления числится безработным, то его доходы не будут учитываться в общих доходах семьи при расчете пособий.

То же самое касается заявления на подарочный комплект детских принадлежностей, который выдают новорожденным.

Эта мера будет действовать для заявлений, поданных до 31 декабря 2020 года.

Напомним, что в конце мая президент РФ Владимир Путин пообещал новые шаги по поддержке населения. Так, планируется запустить новые выплаты для семей, где оба родителя потеряли работу, будет вдвое повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Тем, кто обратился в службу занятости с 1 марта, решено выплачивать пособия по верхней планке.

