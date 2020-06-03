Стали известны сезонные зарплаты всех игроков «Ак Барса»

Российское издание «Спорт-Экспресс» опубликовало размеры заработной платы на предстоящий сезон в казанском «Ак Барсе».

По данным источника, зарплатный бюджет клуба на следующий хоккейный год составит 880 млн рублей, что на 20 млн меньше, чем потолок зарплат в КХЛ.

Больше всех в сезоне-2020/21 заработает нападающий Джастин Азеведо, с которым заключен контракт на 85 млн рублей в год. На втором месте — Данис Зарипов с зарплатой в 60 млн рублей без учета бонусов. Третью позицию занимают сразу четыре хоккеиста с контрактом на 55 млн — Станислав Галиев, Кирилл Петров, Патрис Кормье и новичок Стефан Да Коста.

Самым высокооплачиваемым защитником на следующий сезон в команде станет Альберт Яруллин. Недавно он обновил свое соглашение с клубом с повышением зарплаты до 45 млн рублей. Вратари Тимур Билялов и Адам Рейдеборн заработают одинаковую сумму — по 35 млн.

Меньше всех, судя по данным издания, в «Ак Барсе» зарабатывают Николай Аверин и Никита Дыняк, а также молодые Владислав Кара и Камиль Фазылзянов. У них контракты подписаны с зарплатой в 5 млн рублей за сезон.

Напомним, ранее стало известно, что «Ак Барс» закончил прошлый год с чистой прибылью в 10,4 млн рублей.