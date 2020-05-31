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«Ак Барс» закончил прошлый год с чистой прибылью в 10,4 млн рублей

10:11, 31.05.2020 1
«Ак Барс» закончил прошлый год с чистой прибылью в 10,4 млн рублей
Фото: vk.com/hcakbars

Хоккейный клуб «Ак Барс» закрыл прошлый отчетный год с показателем чистой прибыли в размере 10,4 млн рублей. Об этом сообщается в системе «СПАРК-Интерфакс».

Всего за 2019 год казанский клуб показал 4,2 млрд рублей выручки.

Напомним, что в прошлый раз «Ак Барс» впервые за 4 года показал убыток в 16,2 миллиона рублей, всего заработав 5,659 миллиарда рублей.

Самым прибыльным клубом КХЛ в очередной раз стал СКА. Питерцы зафиксировали в своей отчетности за 2019 год выручку в размере 8,16 млрд рублей при чистой прибыли в 1,1 млрд рублей.

СпортХоккей Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:41
    Какая прибыль может быть у клуба, который живёт за счёт финансирования Татнефти?
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