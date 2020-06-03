Инвалид намерена отсудить за незаконные штрафы «Социального мониторинга» 1 млн рублей

Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которой приложение «Социальный мониторинг» дважды выписывало штрафы за нарушение режима самоизоляции, подала в суд на московский Главконтроль. Она намерена взыскать с ведомства 1 млн рублей.

Карабулатова указывает, что две недели провела в состоянии «переживаний и усиленной психоэмоциональной нагрузки», пишет «Коммерсант».

Профессор является инвалидом I группы и не может самостоятельно передвигаться после неудачной операции на позвоночнике. Несмотря на это, когда Карабулатова заболела ОРВИ, ей пришлось установить приложение «Социальный мониторинг», которое следит, чтобы потенциальные разносчики коронавирусной инфекции оставались дома.

В итоге профессору пришел штраф на 4 тысячи рублей за выход на улицу. Она через соцсети добилась реакции Главконтробля и обещания отменить штраф. Однако вслед за этим ей пришло второе уведомление о штрафе.