Источник: Загитова осенью может возобновить карьеру

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова может вернуться в профессиональный спорт осенью нынешнего года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

«Загитова вскоре вернется к тренировкам. Не исключаю, что уже осенью возобновит карьеру. Вполне реальный сценарий развития событий в нынешней ситуации», — считает Конов.

Ранее стало известно, что Загитова присоединится к тренировочному процессу сборной России в Новогорске. Директор спортивной базы Николай Доморацкий заявил «RT на русском», что прибытие спортсменов ожидается уже 24 мая, но олимпийская чемпионка прибудет на сбор позднее.

В декабре Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры. В нынешнем году фигуристка оканчивает 11-й класс в школе «Самбо-70». На время самоизоляции Загитова переехала к своим родителям в Казань, где готовится к сдаче ЕГЭ.



Подробнее о самых значимых событиях в карьере Загитовой можно почитать в материале «Реального времени».