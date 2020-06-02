Загитова до возобновления тренировок сдаст тест на коронавирус

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вряд ли приступит к тренировкам на льду сразу по приезде в Новогорск. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков.

«Загитова рассказала про полноценные тренировки с завтра? Завтра она вряд ли выйдет на лед, только приедет. В любом случае она пройдет все процедуры, как это принято со всеми фигуристами. Тест пройдет, только потом на лед», — сказал Горшков.

Накануне стало известно, что Загитова приедет в Новогорск, где возобновит тренировки на льду со сборной России.

В декабре Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры. В нынешнем году фигуристка оканчивает 11-й класс в школе «Самбо-70». На время самоизоляции Загитова переехала к своим родителям в Казань, где готовится к сдаче ЕГЭ.



Напомним, ранее источники сообщали о возможном возобновлении карьеры фигуристки в начале нынешней осени.