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Власти Татарстана рассматривают «классический вариант проведения голосования» по поправкам в Конституцию

11:08, 03.06.2020
Власти Татарстана рассматривают «классический вариант проведения голосования» по поправкам в Конституцию
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова рассказала, что власти республики проведут голосование по поправкам в Конституцию на соответствующих участках. Для борьбы с распространением коронавируса будет принят ряд обязательных мер.

«На сегодняшний день мы рассматриваем классический вариант проведения голосования. Классический в плане проведения голосования, но с точки зрения организации определенно будут новшества в виде особого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», — сказала на брифинге официальный представитель казанского Кремля.

Напомним, что в понедельник президент РФ Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля. В ЦИК РФ уже рассказали, что при голосовании на участках планируется соблюдать максимальную дистанцию между людьми, выдавать маски и перчатки, а также регулярно дезинфицировать помещения.

ОбществоВласть Татарстан
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