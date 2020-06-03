В Татарстане по льготной ипотеке под 6% выдано кредитов более чем на 1 млрд рублей
В Татарстане с начала действия программы льготной ипотеки под 6% выдано 474 кредита. Их общая сумма составила более 1 млрд рублей.
Как рассказала на брифинге пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова, только за последнюю неделю выдано 160 кредитов.
Она также рассказала, что за I квартал 2020 года республика была на первом месте в ПФО по объемам жилищного строительства.
Галимова сообщила, что на сегодня в Татарстане 78 застройщиков возводят 205 многоквартирных домов площадью почти 2 млн кв. м. Из них по новой схеме с эскроу-счетами работают 44% застройщиков. Остальные продолжают возводить по старой схеме.
Накануне сообщалось, что за месяц в Татарстане зарегистрировано почти 300 договоров по «путинской» льготной ипотеке.НедвижимостьАналитика Татарстан
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