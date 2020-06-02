За месяц в Татарстане зарегистрировали почти 300 договоров по «путинской» льготной ипотеке

В Татарстане с начала действия в мае льготной ипотеки со ставкой 6,5% управление Росреестра зарегистрировало 288 пакетов документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Наибольшее количество таких ипотек было зарегистрировано в Казани (138) и Набережных Челнах (76).

И.о. заместителя руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова отметила, что пакеты документов с использованием ипотеки с господдержкой в Росреестре Татарстана находятся на особом контроле.

16 апреля президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством предложил запустить специальную льготную ипотечную программу на покупку жилья комфорткласса со ставкой в 6,5% для граждан.

8 мая управление Росреестра по Татарстану впервые зарегистрировало договор долевого участия с применением механизма эскроу-счета по льготной ипотеке в 6,5% годовых. Документ заключен с семьей, которая приобрела у застройщика квартиру в Казани, отметили в ведомстве.