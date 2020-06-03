В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар — один пациент погиб
В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар. В результате погиб один пациент, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Как сообщили в МЧС, пожар начался в 5.50 утра в боксе номер 11 (инфекционный гепатит). Произошло возгорание постельных принадлежностей и обстановки на площади 5 квадратных метров.
Погиб пациент 1981 года рождения. Причиной его смерти стало отравление продуктами горения.
В горевшем корпусе находятся 274 пациента, в том числе 51 лежачий, и 87 сотрудников.
Больница принимает коронавирусных пациентов.
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