Соцсети: в казанском экстрим-парке под «Миллениумом» уже начали кататься

В казанском экстрим-парке под «Миллениумом» уже начали кататься. Об этом сообщили в сообществе «ВКазани поймут».

В начале мая помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказала, каким будет экстрим-парк под мостом «Миллениум». В проекте заложили большой памп-трек и памп-трек для начинающих, эйр-парк и тренинг-зону, бетонный скейт-парк, стритбольный парк, специальные МАФы для катания, площадку паркура и воркаут.

Парк «Урам» будет состоять из двух частей — открытой и крытой. На крытой площадке тренироваться можно будет круглый год.

В конце апреля сообщалось, что в Казани в экстрим-парке выполнено 50% строительных работ.

