В Казани показали на какой стадии строительство экстрим-парка под мостом «Миллениум» — видео

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В Казани завершено более 50% строительства нового экстрим-парка, который возводится под мостом «Миллениум». Завершить его планируется уже в июле, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Это сооружение ориентировано на новые олимпийские дисциплины, которные с 2020 года вошли в официальный состав. Это скейтбординг, BMX-фристайл», — рассказала гендиректор ООО «Строительная архитектура» Мария Ларина. Она отметила, что на территории парка дольшая зона отдана под стритбол.

Один из рабочих, Александр Барыкин, рассказал, что экстрим-парк станет самым большим по функционалу в Европе.