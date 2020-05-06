Фишман рассказала, каким будет экстрим-парк под мостом «Миллениум»

Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова показала в своем «Инстаграме», как будет выглядеть экстрим-парк под мостом «Миллениум».



По ее словам, в проекте парка заложили большой памп-трек и памп-трек для начинающих, эйр-парк и тренинг зону, бетонный скейт-парк, стритбольный парк, специальные МАФы для катания, площадка паркура и воркаут. Разработка и реализация проекта принадлежат Legato Sports Architecture.

«Урам» будет состоять из двух частей — открытой и крытой. И поэтому наш объект — далеко не только про зрелищность и городскую среду. Если бы не пандемия, то уже этим летом на Олимпийских играх в Токио мы бы впервые наблюдали за соревнованиями в новых дисциплинах — BMX-фристайле и скейтбординге. И если раньше наши самые сильные спортсмены были вынуждены искать себе место для тренировок — площадку, сделанную по всем мировым стандартам и позволяющую становиться сильнее, то сейчас эта площадка для них есть в самом сердце Казани. В крытом экстрим-парке тренироваться можно будет круглый год», — написала помощник президента РТ.



Напомним, вчера ход строительства экстрим-площадки оценил президент Татарстана Рустам Минниханов.