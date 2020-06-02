В Москве открывают храмы и мечети

В Москве начинают открывать религиозные организации. Например, 1 июня открылась Московская Соборная мечеть.

Там во время коллективных молитв прихожане должны будут соблюдать социальную дистанцию, масочно-перчаточный режим. Лицам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендовано воздержаться от посещения общих молитв, сообщается на сайте Совета муфтиев России.

Также с сегодняшнего дня в Москве открылись для прихожан Кафедральный соборный храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове, говорится на сайте Русской православной церкви.

В ДУМ РТ пообещали, что мечети откроются, как только спадет опасность заражения коронавирусом. Советник председателя ДУМ РТ по работе с мухтасибатами Равиль Зуферов призвал мусульман к терпению.