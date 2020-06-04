В деле о пожаре в больнице Зеленодольска появился подозреваемый

Фото: ГУ МЧС по РТ

Несколько суток в полицейском изоляторе провел заместитель главврача по хозяйственным вопросам Зеленодольской ЦРБ Наиль Газизов. Он стал первым подозреваемым в уголовном деле о нарушении требований пожарной безопасности с тяжкими последствиями, сообщают источники «Реального времени» в судейском сообществе.



Дело было возбуждено Следкомом по РТ в ночь на 23 мая, когда на пожаре в Зеленодольске погибли три пациента больницы из палаты для лежачих больных сердечно-сосудистого отделения.

Как выяснило «Реальное время», заместителя главврача задержали 23-го, а уже 25-го Следком по РТ направил в суд ходатайство о его аресте.

Зеленодольский горсуд счел нужным продлить срок задержания подозреваемого еще на 72 часа для предоставления доказательств его причастности к преступлению. До истечения этого срока ходатайство было отозвано, и суд прекратил производство по делу.

Задержанного отпустили. Он вернулся к работе. Комментировать свою позицию по уголовному делу вчера не стал.