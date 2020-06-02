ГК «Татнефть» снизила добычу нефти в мае на 20,8%

Группа компаний «Татнефть» с начала года добыла 11,3 млн тонн нефти, что на 8,2% меньше, чем год назад. В мае добыча снизилась на 20,8%, — до 2,026 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

ПАО «Татнефть» с начала 2020 года добыло 11,1 млн тонн нефти, на 8,3% меньше, чем в 2019 году. В мае нефтедобыча сократилась на 21%, — до 1,99 млн тонн.



Выручка «Татнефти» по итогам I квартала 2020 года составила 192 млрд рублей.

В мае Forbes включил «Татнефть» в список самых крупных компаний мира — она занимает 539-ю позицию из 2 000.

