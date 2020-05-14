Выручка «Татнефти» за I квартал составила 192 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам I квартала 2020 года выручка «Татнефти» составила 192 млрд рублей. По сравнению с январем — мартом 2019-го показатель снизился на 12,98 млрд рублей.

Чистая прибыль компании сократилась до 20,22 млрд рублей, следует из отчета компании по РСБУ.

Из отчетности следует, что объем выручки от продаж нефти составил 91,79 млрд рублей. Выручка от переработки нефти выросла до 78,42 млрд рублей.

Отмечается, что за 3 месяца 2020 года выручка от реализации нефти снизилась из-за падения нефтяных котировок. А вот рост выручки от реализации нефтепродуктов на 15,5% обусловлен увеличением объемов их производства.

Напомним, что в конце апреля на фоне выхода России из сделки с ОПЕК+ нефтяные котировки резко обрушились. Марки WTI и Urals даже опускались ниже нулевой отметки, достигнув отрицательной цены.