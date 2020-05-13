«Татнефть» вошла в список самых крупных компаний мира по версии Forbes

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ПАО «Татнефть» вошла в новый рейтинг самых крупных компаний мира, составленный американской версией журнала Forbes. В нем татарстанский нефтяной гигант занимает 539 позицию из 2 000.

Рейтинг основывается на четырех показателях: продажах, доходах, стоимости активов и рыночной стоимости компании. Для «Татнефти» эти показатели, по данным журнала, составляют соответственно, $14,8 млрд, $3 млрд, $19.9 млрд и $16.7 млрд.

«Татнефть» стала единственной компанией из Татарстана в этом списке. Всего же в перечень вошли 23 российских компании — это на ону больше, чем годом ранее. Из них три — в первой сотне. Речь идет о «Газпроме» (32-е место), «Роснефти» (53) и «Лукойле» (99).

Первое место в рейтинге в 8-й раз подряд занял китайский банк ICBC.

Напомним, ранее «Татнефть» вошла в топ-50 лучших российских работодателей по версии Forbes.

